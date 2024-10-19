Зарина Дияс уверенно вышла в финал турнира в Турции
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
143Фото: Казахстанская федерация тенниса
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела полуфинальный матч турнира серии ITF в турецком Кайсери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Спортсменка из Казахстана сыграла против российской теннисистки Екатерины Маклаковой и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:2. Матч продлился один час и шесть минут и состоялся.
Также ранее сегодня Дияс выиграла свой четвертьфинальный матч.
Отметим, что 30-летняя казахстанская спортсменка на данный момент располагается на 488-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде после возвращения от долгого восстановления от травмы.
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