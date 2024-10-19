Зарина Дияс уверенно вышла в финал турнира в Турции

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела полуфинальный матч турнира серии ITF в турецком Кайсери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана сыграла против российской теннисистки Екатерины Маклаковой и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:2. Матч продлился один час и шесть минут и состоялся.

Также ранее сегодня Дияс выиграла свой четвертьфинальный матч.

Отметим, что 30-летняя казахстанская спортсменка на данный момент располагается на 488-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде после возвращения от долгого восстановления от травмы.