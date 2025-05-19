Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала яркую победу на международном турнире в японском городе Куруме, продемонстрировав отличную форму и уверенную игру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале Дияс встретилась с представительницей хозяев турнира - Аяно Шумицу. Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу казахстанки с уверенным счетом 6:4, 6:3. Победа далась Зерине в двух сетах, без тай-брейков и драматических поворотов - она держала игру под контролем с самого начала.

Этот титул стал важным шагом в возвращении Дияс на победный путь. После серии непростых сезонов спортсменка вновь демонстрирует стабильную игру и нацеленность на результат.