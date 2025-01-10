Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в паре с россиянкой Марией Ткачевой пробилась в полуфинал турнира ITF в Таиланде, обыграв в 1/4 финала вторых сеянных гречанку Сапфо Сакеллариди и представительницу Китая Шуо Фэн — 6:3, 7:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Дияс и Ткачева сыграют с третьим номером посева — индийско-гонконгским дуэтом Рутуя Бхосале / Юдис Чонг.

Второй полуфинал составили: Чан Су Джон (Южная Корея) / Ушуан Чжен (Китай) — Патчарин Чипчандедж / Пуннин Ковапитуктед (обе — Таиланд).