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Зарина Дияс пробилась в полуфинал турнира в Таиланде

Зарина Дияс вышла в полуфинал парного разряда.

Сегодня, 15:49
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в паре с россиянкой Марией Ткачевой пробилась в полуфинал турнира ITF в Таиланде, обыграв в 1/4 финала вторых сеянных гречанку Сапфо Сакеллариди и представительницу Китая Шуо Фэн — 6:3, 7:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Дияс и Ткачева сыграют с третьим номером посева — индийско-гонконгским дуэтом Рутуя Бхосале / Юдис Чонг.

Второй полуфинал составили: Чан Су Джон (Южная Корея) / Ушуан Чжен (Китай) — Патчарин Чипчандедж / Пуннин Ковапитуктед (обе — Таиланд).

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