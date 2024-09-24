Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA 1000 в Пекине

После почти двухгодичного перерыва Зарина Дияс (571 WTA) одержала значимую победу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.



Казахстанка вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Пекине. В финале квалификации Зарина обыграла представительницу Великобритании Хизер Уотсон (160 WTA) с разгромным счетом 6:0, 6:2. Вчера, казахстанка на старте турнира также уверенно разобралась с испанкой Ребеккой Машаровой (119 WTA) - 6:4, 6:0