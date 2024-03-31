Зарина Дияс после перерыва возвращается на корт

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая летом 2022 года досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем, возвращается на корт после двухлетнего перерыва, передаёт BaigeNews.kz.

"Капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин включил Зарину в состав команды, которая 12-13 апреля сыграет в выездном квалификационном матче "Кубка Билли Джин Кинг" против Японии. Ожидается, что после длительной паузы, связанной с травмами, Зарина впервые за долгое время проведёт свой матч за сборную", – сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.

В феврале 2023 года Зарина Диас сообщила, что вернулась к тренировкам.