Зарезал охранника и пустился в бега: туркестанская полиция разыскивает подозреваемого

В Туркестанской области на территории санатория было обнаружено тело 51-летнего охранника с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального Департамента полиции.

По предварительным данным, убить человека мог его приятель во время ссоры.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Толебийском районе Туркестанской области. Личность подозреваемого установлена и принимаются меры к его задержанию. По поручению руководства департамента создана специальная следственно-оперативна группа. На розыск подозреваемого ориентирован личный состав ДП области", - говорится в информации департамента.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ЗКО бывший полицейский насмерть забил человека.