Зарезал охранника и пустился в бега: туркестанская полиция разыскивает подозреваемого
Его личность уже установлена.
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В Туркестанской области на территории санатория было обнаружено тело 51-летнего охранника с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального Департамента полиции.
По предварительным данным, убить человека мог его приятель во время ссоры.
"Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Толебийском районе Туркестанской области. Личность подозреваемого установлена и принимаются меры к его задержанию.
По поручению руководства департамента создана специальная следственно-оперативна группа. На розыск подозреваемого ориентирован личный состав ДП области", - говорится в информации департамента.
Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ЗКО бывший полицейский насмерть забил человека.
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