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pixabay.com Сегодня, 04:17
123
Сегодня, 04:17
123
Фото: pixabay.com

Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик

Разработчики мобильного приложения "Управ.дом" официально презентовали онлайн-услугу голосования и регистрации ОСИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

"Таким образом, зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик. Для этого достаточно подать заявку в формате онлайн через приложение. Следует отметить, что идентификация жильцов и собственников дома проходит через Digital ID и подписание ЭЦП", - указывается в сообщении.

Помимо голосования, в приложении доступны и другие услуги, необходимые для функционирования дома. 

СЕО проекта "Управ.дом" Олжас Акбаев отметил, что данный проект полностью соответствует требованиям информационной безопасности.

На сегодняшний день к приложению подключено порядка 4000 домов. Разработчики проекта до конца текущего года планируют охватить 20 тысяч домов по республике.

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#ОСИ #приложение #мобильное приложение #ЖКХ #цифровизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:17
123
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