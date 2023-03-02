Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик

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Разработчики мобильного приложения "Управ.дом" официально презентовали онлайн-услугу голосования и регистрации ОСИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

"Таким образом, зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик. Для этого достаточно подать заявку в формате онлайн через приложение. Следует отметить, что идентификация жильцов и собственников дома проходит через Digital ID и подписание ЭЦП", - указывается в сообщении.

Помимо голосования, в приложении доступны и другие услуги, необходимые для функционирования дома.

СЕО проекта "Управ.дом" Олжас Акбаев отметил, что данный проект полностью соответствует требованиям информационной безопасности.

На сегодняшний день к приложению подключено порядка 4000 домов. Разработчики проекта до конца текущего года планируют охватить 20 тысяч домов по республике.