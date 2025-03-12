Ветеринар из Костанайской области собирается подать в суд на ветеринарную станцию одного из районов после того, как заразился бруцеллёзом и страдает от последствий инфекции. Мужчина утверждает, что заболел на работе, так как ему приходилось лечить животных без средств защиты, которые ему не предоставляли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Бауржан Маданов в январе этого года узнал о своей болезни. На работе он потерял сознание, был госпитализирован, после сдачи анализов мужчине поставили диагноз - бруцеллёз.

По мнению ветеринара, заражение произошло от инфицированного скота или через контакт с его выделениями.

В Управлении ветеринарии Костанайской области заявляют, что это первый случай заражения бруцеллёзом среди ветеринаров за последние два года. По словам чиновников, все сотрудники обеспечены индивидуальными комплектами защиты, по 100 штук на каждого врача в прошлом году.

Руководитель отдела Управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин отметил, что невозможно точно утверждать, что заболевание произошло именно на работе. Также, по информации руководства ветеринарной станции Узункольского района, Маданов оказывал ветеринарные услуги и вне рабочего времени.

Согласно данным регионального управления ветеринарии в том населённом пункте, где работает Бауржан Маданов, в прошлом году случаев бруцеллёза среди сельхозживотных не зарегистрировано. А в соседних как раз были.

Ветеринарный врач же намерен доказать, что заболевание получил именно при выполнении профессиональных обязанностей и взыскать компенсацию. При необходимости он будет обращаться в суд.