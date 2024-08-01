  • 1 Августа, 17:51
  • BAIGENEWS

Заражённые цветы из Турции пытались ввезти в Казахстан

Сегодня, 16:38
АВТОР
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Минсельхоз РК Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: Минсельхоз РК

В аэропорту Астаны выявили партию цветов, зараженную западным цветочным трипсом, передаёт BaigeNews.kz.

Опасный товар, ввезённый из Турции, обнаружили в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора.

15 000 цветов изъяты и согласно решению суда уничтожены путём сжигания.

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