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Заработавшего на криптовалюте миллиарды тенге россиянина судят в Костанае

Сегодня, 02:18
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иллюстративное/baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 02:18
Сегодня, 02:18
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Фото: иллюстративное/baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Суд № 2 Костаная рассматривает уголовное дело в отношении 35-летнего россиянина. По версии обвинения он создал сайт, где незаконно продавал и покупал криптовалюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Наша газета".

В Казахстане мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, получив вид на жительство. Созданный им сайт работал без лицензии и без регистрации в Международном финансовом центре "Астана".

"Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные. В результате своих преступных действий подсудимый извлёк доход в особо крупном размере — 3 миллиарда 934 миллиона 927 тысяч тенге и больше 2000 тысяч долларов", — сказал на заседании суда прокурор Марат Бейсембаев.

Свою вину мужчина полностью не признал. Следующее заседание по делу назначено на 23 октября.

Ранее группа интернет-мошенников из ВКО обманула казахстанцев на 80 миллионов тенге. Молодые люди незаконно обналичивали деньги, добытые преступными способами, переводили их в криптовалюту, получая определённый процент от сделки.

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