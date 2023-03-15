Зарабатывали по 2 млн тенге в день: задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net

Фото: polisia.kz

Задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net и их помощники. В МВД их называют преступной группой иподозревают в онлайн-сводничестве, передаёт BaigeNews.kz.

"Задержаны члены преступной группы в составе 11 человек, которые посредством сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до двух миллионов тенге", - сообщили в МВД.

Установленный оборот денежных средств фигурантов составил свыше восьми миллиардов тенге.

На сайте размещено около 6 000 объявлений интимного характера. По анкетам установлено и допрошено 150 лиц, которые рассказали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.

"Согласно экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг. По результатам проведённых в Астане, Алматы и Павлодаре обысков изъято свыше 23 миллионов тенге, в том числе в криптовалюте, машины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители", - уточнилив МВД.

Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК - “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”.

Совместно с заинтересованными госорганами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.