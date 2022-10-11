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pixabay.com Сегодня, 12:47
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Фото: pixabay.com

Запустят ли ипотеку для среднего класса, рассказали в МИИР

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, запустят ли ипотеку для среднего класса, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы в первую очередь озабочены тем, чтобы социально уязвимые слои населения (были обеспечены. — Авт.), однако мы забываем основную массу людей, которые работают, живут, создают семьи. Чтобы мы их смогли обеспечить, сейчас рассматриваем вопрос об оказании адресной социальной помощи через цифровой портрет семьи. Не делить по категориям, а применительно к каждой семье, исходя из её возникших сложностей, помогать индивидуально. Но это пока на стадии рассмотрения. Цифровой портрет семьи создан. Его наполнение будет. Как мы сможем обеспечить общую массу, "7-20-25" (программа льготного ипотечного кредитования. — Авт.) сейчас сворачивается, поэтому мы должны предложить какую-то другую программу. Думаем над этим вопросом", — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах после заседания правительства. 

Глава министерства рассказал, что работа над альтернативной льготной ипотечной программой сейчас ведётся и скоро будет представлена.

"Презентуем, наверное, скоро. Потому что в рамках закона её уже рассматриваем. Самое главное, чтобы были первоначальный взнос и доступная ставка. Доступная ставка — семь процентов. Хотя, помните, у "Баспана хит" была 12 процентов. Вторичное жильё было очень востребовано. Люди охотно покупали. Но мы всё-таки хотим не выше семи процентов сделать, если получится. "7-20-25" — это программа Нацбанка. Он не подчиняется правительству, у них своё видение. Но и он не должен заниматься оперативной деятельностью. Это локально на тот период было желание Нацбанка — и он совершенно прав. Он занимается совершенно другими вопросами", — пояснил министр. 

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#льготное кредитование #ипотека #МИИР
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:47
379
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