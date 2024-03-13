Запускаются авиарейсы из Алматы в Якутск

Рейсы из Алматы в Якутск запустят в апреле 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Их будет выполнять авиакомпания "Якутия", сообщается на её сайте.

Рейс в Алматы начнёт выполняться с 20 апреля – 20, 27 апреля и 12, 26 октября 2024 — один раз в неделю (по субботам) из Иркутска с прохождением всех таможенных и пограничных процедур.

В период с 5 мая по 6 октября и 20 октября рейс по маршруту Иркутск – Алматы и обратно будет выполняться по воскресеньям.

Стыковка между рейсами Якутск – Иркутск и Иркутск – Алматы составит три часа. Таможенные и пограничные процедуры проводятся в аэропорту Иркутска.