Запускается прямой рейс Минеральные Воды – Астана

Российская авиакомпания Red Wings с 19 апреля запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение перевозчика.

В тот же день запланирован обратный рейс из Астаны в Минводы.

Рейсы будут выполняться на лайнере SuperJet-100, продолжительность перелёта в одну сторону – 3 часа 50 минут.