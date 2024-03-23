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Запускается прямой рейс Минеральные Воды – Астана

Сегодня, 06:46
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:46
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Российская авиакомпания Red Wings с 19 апреля запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение перевозчика.

В тот же день запланирован обратный рейс из Астаны в Минводы.

Рейсы будут выполняться на лайнере SuperJet-100, продолжительность перелёта в одну сторону – 3 часа 50 минут.

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