Запуск салюта могут перенести в Астане из-за погоды
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
50Фото: pxhere.com
В связи с погодными условиями запуск салюта, организованного в преддверии дня столицы и саммита ШОС, может начаться 3 июля на полчаса раньше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
"Ориентировочное время запуска фейерверка между 21:30 и 22:30. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршрут", - уточнили в администрации.
Для технической подготовки с 19:00 территория ботсада частично перекрыта. Ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан.
Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера "Улытау".
Салют организован за счёт спонсорских средств.