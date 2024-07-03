Запуск салюта могут перенести в Астане из-за погоды

В связи с погодными условиями запуск салюта, организованного в преддверии дня столицы и саммита ШОС, может начаться 3 июля на полчаса раньше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"Ориентировочное время запуска фейерверка между 21:30 и 22:30. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршрут", - уточнили в администрации.

Для технической подготовки с 19:00 территория ботсада частично перекрыта. Ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан.

Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера "Улытау".

Салют организован за счёт спонсорских средств.