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polet.me Сегодня, 15:26
207
Сегодня, 15:26
207
Фото: polet.me

Запуск рейса Астана — Пекин перенесли на неделю

Air Astana возобновит полёты из Астаны в Пекин с 18 марта, а не с 25 как сообщалось ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

"С 18 марта возобновляются рейсы из Астаны в Пекин с частотой два рейса в неделю по средам и субботам с дальнейшим увеличением частоты в летний период. Полёты будут осуществляться на авиалайнерах A321LR", — говорится в сообщении Air Astana.

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#авиаперевозки #Астана #Пекин #Air Astana
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:26
207
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