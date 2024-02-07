Запуск нового инвестиционного цикла предстоит в Казахстане

Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Об этом на расширенном заседании правительства сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли. Не может не беспокоить, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста", - сказал президент.

Глава государства отметил о необходимости увеличения притока внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба.