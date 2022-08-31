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  • Запуск инвестпроектов, модернизация дорог - задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области
t.me/KZgovernment Сегодня, 17:02
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Фото: t.me/KZgovernment

Запуск инвестпроектов, модернизация дорог - задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области

Глава правительства представил активу Актюбинской области нового акима региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Ukimet. 

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что перед руководством области стоит задача по качественному выполнению Комплексного плана социально-экономического развития региона до 2025 года, принятого по поручению Главы государства.

Ключевыми шагами в развитии региональной экономики, по словам главы правительства, должны стать запуск новых инвестиционных проектов, что позволит создать постоянные рабочие места, и модернизация автодорог.

"Наша главная цель – улучшение благосостояния населения. В этой связи акимату области необходимо держать на особом контроле реализацию и разработку крупных проектов, способных дать импульс развитию региона", - сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что решение социальных вопросов, включая обеспечение питьевой водой, электроэнергией, устранение нехватки ученических мест и улучшение сферы ЖКХ, также должно быть в центре внимания руководства области.

Кроме того, Алихан Смаилов поблагодарил ранее занимавшего пост акима региона Ондасына Уразалина за большой вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области.

Ранее сообщалось о том, что акимом Актюбинской области назначен Ералы Тугжанов.

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#Аким #Актюбинская область #Ералы Тугжанов #политика #назначение
Сегодня, 17:02
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Журналист

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