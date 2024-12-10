Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил руководителю Правительства, что на сегодня ведется работа по формированию 5 трансграничных хабов, к территориям которых уже подведено железнодорожное и автомобильное сообщение: "Хоргосского узла", "Каспийского узла", "Центра трансграничной торговли "Евразия", МЦПК "Центральная Азия" и Индустриального торгово-логистического комплекса. Кроме того, прорабатывается создание контейнерных хабов в портах Актау и Курык Мангистауской области, мультимодальных авиахабов в аэропортах городов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе.



Премьер-министр отметил важность усиления работы по поиску инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности хабов.

"Необходимо эффективно использовать потенциал коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Они обеспечат выход на рынки Китая, стран Персидского залива, Кавказа и Европы. Полноценный запуск пяти хабов в Казахстане позволит сократить время прохождения грузов, повысить объем промышленного производства и увеличить налоговые поступления. Также удастся привлечь инвестиции и технологии, реализовать важные проекты, создать новые постоянные рабочие места", – отметил Олжас Бектенов.