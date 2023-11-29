Сократит количество случаев отключений потребителей - Смаилов о новых ЛЭП в Атырауской области

Запуск новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети западной зоны Казахстана, состоялся в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в официальной церемонии подключения новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети западной зоны Казахстана, в режиме телемоста.

В своём выступлении Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики западного региона.

"Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК", — сказал премьер-министр.

Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО "KEGOC" построило пять линий электропередачи 220 киловатт по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау" общей протяженностью около 780 километров.

В ходе работ установлено более 4,2 тысячи электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан".

В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети:

на участке "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау" со 100 до 200 мегаватт;

на участке "Атырау – Мангыстау" с 50 до 200 мегаватт.

В совокупности это в два раза повысило надеёжность сети западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.

Усиление электрической сети западной зоны также станет основой для её дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.