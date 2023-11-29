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Сократит количество случаев отключений потребителей - Смаилов о новых ЛЭП в Атырауской области

Сегодня, 08:42
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: primeminister.kz

Запуск новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети западной зоны Казахстана, состоялся в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в официальной церемонии подключения новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети западной зоны Казахстана, в режиме телемоста. 

В своём выступлении Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики западного региона.

"Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК", — сказал премьер-министр.

Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО "KEGOC" построило пять линий электропередачи 220 киловатт по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау" общей протяженностью около 780 километров. 

В ходе работ установлено более 4,2 тысячи электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан". 

В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: 

  • на участке "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау" со 100 до 200 мегаватт; 
  • на участке "Атырау – Мангыстау" с 50 до 200 мегаватт. 

В совокупности это в два раза повысило надеёжность сети западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.

Усиление электрической сети западной зоны также станет основой для её дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана. 

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