В районе международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве упала ракета, запущенная с территории Йемена. Об этом 4 мая сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате происшествия пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По данным военных, до падения ракеты в разных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Израильские силы ПВО пытались перехватить цель, однако часть обломков боеприпаса всё же упала неподалёку от воздушной гавани. Инцидент находится на расследовании.

Как уточняет агентство dpa, ответственность за атаку взяло на себя шиитское военизированное формирование хуситов, которое третий день подряд наносит удары по территории Израиля. Обстрелы, по их заявлениям, являются актом солидарности с палестинским движением ХАМАС.

По информации израильских СМИ, среди пострадавших — мужчина 50 лет с травмами конечностей, две женщины 38 и 54 лет, получившие ушибы от ударной волны, а также 64-летний мужчина, травмированный обломками. Ещё две женщины пострадали во время эвакуации в укрытие. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь из-за паники.

На фоне инцидента в районе аэропорта были временно приостановлены рейсы. Подъездные пути к воздушной гавани перекрыты до отдельного распоряжения полиции.

Это уже не первая атака со стороны хуситов: 2 и 3 мая израильские военные перехватывали аналогичные ракеты, выпущенные с территории Йемена. Хуситы поддерживаются Ираном и заявляют о продолжении обстрелов в ответ на действия Израиля в секторе Газа.