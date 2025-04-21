По инициативе акимата Астаны запущена интернет-платформа "Батырларға тағзым" для поиска и объединения ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

Проект позволяет публиковать новую информацию о ветеранах, а также находить сведения о героях.

Для участия пользователь может опубликовать историю, фотографии и малоизвестные факты о ветеране, участвовавшем в Великой Отечественной войне, а также информацию о его документах, полученных наградах и местах, где он воевал.

"Проект "Батырларға тағзым" создан специально для сохранения памяти о наших соотечественниках, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, это наша общая история и долг", — написали администраторы платформы.

Ранее сообщалось о том, что в области Жетысу свыше 1500 ветеранов пройдут бесплатный медосмотр.