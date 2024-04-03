Запущен прямой авиарейс Астана – Душанбе
Сегодня, 00:35
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Сегодня, 00:35Сегодня, 00:35
73Фото: Комитет гражданской авиации
Запущено прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
2 апреля состоялся первый рейс по маршруту Душанбе - Астана - Душанбе авиакомпании Somon Air. Полеты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю (вторник, пятница) на воздушном судне типа Б-737.
"Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном", – отметили в КГА.
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