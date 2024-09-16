Запущен официальный сайт Народного штаба за АЭС
Сегодня, 01:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
100Фото: скриншот с страницы сайта
В Казахстане запущен официальный сайт Народного штаба за строительство АЭС, передаёт BaigeNews.kz.
Новый портал - aes2024.kz, ведет отчет времени до даты проведения референдума.
Интернет пользователи найдут здесь детальную информацию о перспективах развития в Казахстане атомной энергетики, в целом об истории мировой атомной энергетики, включая количество АЭС, международном опыте их строительства, а также другую актуальную информацию.
Самое читаемое