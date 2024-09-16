  • 16 Сентября, 02:39
  • BAIGENEWS

Запущен официальный сайт Народного штаба за АЭС

Сегодня, 01:29
АВТОР
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скриншот с страницы сайта Сегодня, 01:29
Сегодня, 01:29
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Фото: скриншот с страницы сайта

В Казахстане запущен официальный сайт Народного штаба за строительство АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

Новый портал - aes2024.kz, ведет отчет времени до даты проведения референдума.

Интернет пользователи найдут здесь детальную информацию о перспективах развития в Казахстане атомной энергетики, в целом об истории мировой атомной энергетики, включая количество АЭС, международном опыте их строительства, а также другую актуальную информацию.

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