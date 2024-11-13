Аида Балаева объяснила возможный запрет на благотворительные сборы в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса прокомментировала планы по введению запрета на сбор средств физическими лицами, передает BaigeNews.kz.

Она подчеркнула, что вопрос обсуждается и создана рабочая группа.

"Вы должны понимать, что такие инициативы просто так не принимаются. Есть факты спекуляций, мошенничества. Поэтому в этой связи мы рассматриваем вопрос совершенствования механизма благотворительной помощи", - сказала министр.

Она также подчеркнула, что такие вопросы не могут решаться в стенах одного министерства. Все это будет обсуждаться с участием широких институтов гражданского общества, добавила Балаева.