Запретят ли строительство новых ЖК в Астане, сообщил Кульгинов

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов прокомментировал идею столичных депутатов запретить строительство новых ЖК в Астане для решения проблемы дефицита воды, передаёт BaigeNews.kz.

"Наверное, не запретить, здесь нужно сказать о том, чтобы снизить темпы. Но резкого снижения не должно быть, это мы с акимом обсуждали. В 2020 году на три миллиона квадратных метров план поставлен перед акиматом был, он его выполнил. В 2021 году был поставлен план на три миллиона 200 тысяч. Это тоже выполнил акимат. И когда уже обсуждали на 3,5 миллиона квадратных метров, мы сказали нет, нужно скорректировать. Потому что уже мы видим, что нужно сперва построить инфраструктуру по воде, по теплу", - сказал Кульгинов.

Поэтому, по его словам, началось строительство трёх тепловых станций с учётом газификации, которые должны разгрузить ТЭЦ,

"И нужно завершить долгострой ТЭЦ-3, по которым сейчас идёт активная работа. Кроме того, ещё электрические подстанции нужно строить, канализационные сети. После этого можно будет говорить о дальнейшем увеличении квадратуры, но спрос есть на жильё, особенно на доступное", - заявил вице-премьер.

Также Кульгинов сообщил, что количество жителей столицы в течение 10 лет увеличилось в два раза.