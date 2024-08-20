Запретят ли казахстанским таксистам совершать поездки между городами

Министр транспорта Марат Карабаев высказался о возможности запрета таксистам совершать поездки между городами, передаёт BaigeNews.kz.

"О запрете 50 км и более, 100, 150 км - это не являлось предложением или проводимой поправкой со стороны министерства. Это чтобы у общества было четкое понимание. 50 км, 100 км, неважно какое ограничение, конкретно такое изменение не предполагалось и тем более проведения по нему общественных слушаний. Это было одно из предложений членов рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов", - сказал Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.

Такая поправка, заверил он, не готовится и не обсуждается.

"На таком интенсивном этапе обсуждения ограничения не предусматриваются. Буквально две недели тому назад у нас была встреча с основателем группы компаний InDriver. Хочу сказать, что в целом позиция руководства InDriver и, в частности его основателя, мне очень импонирует с точки зрения, что у группы компаний самая главная цель - обеспечить безопасность передвижения и оказания услуг", - резюмировал глава Минтранспорта.

Напомним, что эта мысль была выскзаана Маратом Карабаевым 30 июля. Тогда он сообщил, что изменения коснутся водителей как "Яндекс.Такси", так и inDrive.