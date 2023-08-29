  • 29 Августа, 12:44
  • BAIGENEWS
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане

Сегодня, 12:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
106

Проект приказа о запрете на шесть месяцев ввоза в Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления находится на публичном обсуждении, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления и их кузовов". В нем говорится о введении запрета на ввоз на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления на шесть месяцев.

Сейчас проект находится на обсуждении, которое пройдет до 13 сентября 2023 года. Согласовать документ должны Министерство финансов, Министерство торговли и интеграции, Комитет национальной безопасности и Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Ознакомиться с проектом приказа Вы можете здесь.

Самое читаемое

Наверх