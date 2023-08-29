Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане

Проект приказа о запрете на шесть месяцев ввоза в Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления находится на публичном обсуждении, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления и их кузовов". В нем говорится о введении запрета на ввоз на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления на шесть месяцев.

Сейчас проект находится на обсуждении, которое пройдет до 13 сентября 2023 года. Согласовать документ должны Министерство финансов, Министерство торговли и интеграции, Комитет национальной безопасности и Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Ознакомиться с проектом приказа Вы можете здесь.