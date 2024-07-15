Казахстан планирует предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет
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В Казахстане обсуждают петицию по отмене утильсбора. В его рамках директор департамента интеграции и международного сотрудничества Минпромышленности Адилбек Бектибаев рассказал, какие защитные механизмы можно ввести в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.
Адилбек Бектибаев указал на важность не допускать в страну старых автомобилей, которые не соответствуют экологическому классу в соответствии с техрегламентами. Это, по его словам, позволит минимизировать вред окружающей среде.
"Необходимо обновление нашего автопарка и сельхозтехники. Необходимо также развитие инфраструктуры для переработки отходов, либо ее утилизации", - отметил он.
При этом он заявил, что Министерство промышленности и строительства будет в любом случае вносить изменения во все нормативно-правовые акты, которые не позволят гражданам завозить транспортные средства не для личного пользования. Так как, по его словам, зачастую под этой нормой граждане завозят даже такие транспортные средства как цементовозы, большие грузовики. Хотя они не могут относиться к личному пользованию, это только коммерческая техника.
"Было предложение от участников рабочей группы – ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше 7 лет. Мы рады бы это сделать, и соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент. И если все пять стран нас поддержат единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие автомобили. В этой части мы берем на себя обязательства проработать", - пояснил Адильбек Бектибаев.
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