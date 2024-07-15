Казахстан планирует предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет

В Казахстане обсуждают петицию по отмене утильсбора. В его рамках директор департамента интеграции и международного сотрудничества Минпромышленности Адилбек Бектибаев рассказал, какие защитные механизмы можно ввести в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.

Адилбек Бектибаев указал на важность не допускать в страну старых автомобилей, которые не соответствуют экологическому классу в соответствии с техрегламентами. Это, по его словам, позволит минимизировать вред окружающей среде.

"Необходимо обновление нашего автопарка и сельхозтехники. Необходимо также развитие инфраструктуры для переработки отходов, либо ее утилизации", - отметил он.

При этом он заявил, что Министерство промышленности и строительства будет в любом случае вносить изменения во все нормативно-правовые акты, которые не позволят гражданам завозить транспортные средства не для личного пользования. Так как, по его словам, зачастую под этой нормой граждане завозят даже такие транспортные средства как цементовозы, большие грузовики. Хотя они не могут относиться к личному пользованию, это только коммерческая техника.