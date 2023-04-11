Запретить строительство в горах Алматы предложил сенатор

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Объявить мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы предложил правительству сенатор Андрей Лукин, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что незаконная и хаотичная застройка в предгорных районах мегаполиса продолжает волновать общественность. Кроме того, по его словам, не утихают и громкие скандалы, связанные с застройкой и уничтожением яблоневых садов.

"Частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям", — сказал Андрей Лукин.

Он подчеркнул, в МЧС неоднократно отмечали, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства.

"На одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлены несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне "Каменское плато". В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", — добавил сенатор.

Он предложил провести детальную инвентаризацию этих земель и внести законодательные поправки о запрете частного строительства в соответствующей местности с введением ответственности.