Запретить рекламу в Instagram и Facebook хотят в России

В Госдуму России внесен законопроект о запрете рекламы на заблокированных и запрещённых в стране ресурсах, в частности, в Instagram и Facebook, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dw.com.

Соответствующий документ был размещён в базе законодательной деятельности Госдумы 21 июня.

Группа депутатов и сенаторов объяснили предложение тем фактом, что "противоправные информационные ресурсы" по-прежнему получают доходы от рекламы и ведут "провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов России".

"Так, например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа в сети Интернет продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создаёт для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов". Законодатели называют предложенный новый запрет "последовательным правовым шагом".

Доступ к Facebook и Instagram в России был заблокирован в марте 2022 года.