В Кыргызстане предлагают привлекать к ответственности за расточительство при проведении торжеств. Проект закона опубликован для общественного обсуждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Инициаторы законопроекта - депутаты Шаирбек Ташиев и Замирбек Мамасадыков - отмечают, что в последнее время традиции и обряды стали средством необоснованной конкуренции и тщеславия.

"В последние годы наблюдается рост негативных явлений, связанных с проведением торжеств и похоронных обрядов, которые не соответствуют исконным обычаям и традициям народа, наносящих серьезный урон семейным финансам. Если в прошлом такие мероприятия проводились для получения благословения (бата) от народа, то сегодня акцент смещается на материальные аспекты - "сколько принесут гости", "я потратился на их торжество, а они принесут мне столько же?" или "хватит ли собранных денег, чтобы покрыть расходы?" Все это становится основой для ненужной конкуренции. Часто семьи берут кредиты на проведение таких мероприятий, что влечет за собой разрушительные последствия, включая разводы", - говорится в справке-обосновании.

Депутаты предлагают ограничить избыточные траты, приняв Закон "Об ограничении расточительности при проведении традиций, обрядов и торжеств в Кыргызской Республике".

Согласно проекту проводы усопшего проводятся без ограничения количества участников, при этом не допускается забой мелкого скота, лошадей или крупного рогатого скота. Через три дня можно провести поминальное мероприятие (чтение Корана) с забоем не более одного коня или крупного рогатого скота. Проведение таких мероприятий, как трехдневные, семидневные, сорок дней (кыркы), годовщина (аш) и подобных, запрещается.

Семейные обряды, торжества и традиции

Торжество үйлөнүү той (свадьба) проводится с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 250 человек.

Торжество кыз узатуу (проводы невесты) проводится с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 100 человек.

В случае если торжества үйлөнүү той (свадьба) и кыз узатуу (проводы невесты) проводятся совместно, допускается забой одного крупного рогатого скота или одной лошади с участием не более 350 человек.

Торжества, связанные со свадьбой молодых, проводятся с использованием не более трех автомобилей.

При проведении вышеуказанных обрядов, торжеств и традиций запрещается устраивать дополнительные излишние расходы, такие как кийит кийгизүү (дарение одежды), себет берүү (дарение корзинки с гостинцами), конок берүү (прием гостей), түштөнтүү (угощение сватов) и другие подобные обычаи.

Религиозные обряды

Ритуалы проводов и встреч паломников, отправляющихся в хадж или умру, могут проводиться в семейном кругу. Запрещаются обряды проводов и встреч, такие как узатуу (проводы) и тосуп алуу (встреча), которые приводят к излишним расходам.

Также депутаты предлагают предусмотреть в Кодексе о правонарушениях ответственность за нарушение норм данного закона. Граждане могут быть оштрафованы на 300 тысяч сомов за нарушение требований закона. Владельцы кафе и ресторанов могут быть оштрафованы на 100 тысяч сомов. За нарушение требований закона в части проведения обрядов погребения и поминок гражданам грозит штраф в 200 тысяч сомов.