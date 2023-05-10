Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты

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Депутаты вновь заговорили об угрозе вейпов для подрастающего поколения. Нургуль Тау на заседании мажилиса в своём запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова отметила участившееся использование электронных сигарет среди школьников, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат обратила внимание на то, что вейпы продаются во всех торговых точках и по доступным ценам через социальные сети. В связи с этим Нургуль Тау попросила правительство рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов в стране, запретить рекламу электронных сигарет, в том числе вейпов, а также усилить за это ответственность.

Депутат добавила, что электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты.

"По результатам исследования, проведённого Всемирной организацией здравоохранения в Казахстане, количество употребляющих электронные сигареты среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет за четыре года выросло в три раза", — сказала депутат.

По её словам, зависимость от электронных сигарет является одним из факторов, побуждающих детей и молодёжь совершать правонарушения и преступления.

"Согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры РК, в Казахстане в 2022 году несовершеннолетними совершено 1 735 преступлений. Среди уголовных правонарушений 782 факта краж, 166 фактов мошенничества, 154 грабежей, 93 мелкие кражи и 81 факт хулиганства. Кроме того, в стране ежегодно от курения умирает около 18 тысяч человек. С 2021 года министерство здравоохранения РК поднимает вопрос о запрете оборота вейпов. К сожалению, этот вопрос всё ещё остаётся открытым", — отметила Тау.

Депутат также добавила, что в настоящее время продажу вейпов уже запретили в 32 странах, в том числе Дании, Норвегии, Уругвае, Аргентине, Панаме, Бразилии, Мексике, Канаде, Таиланде, Индии, Гонконге, Сингапуре и других странах.