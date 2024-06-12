Запретить большегрузам ездить по дорогам общего пользования требует ВАП
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Именно это является причиной разрушения дорог, заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, представляя результаты аудита автодорожной отрасли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Алихан Смаилов отметил, что по итогам аудита выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Всего за последние четыре года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 триллиона тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%.
Как отметил Алихан Смаилов, ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы.
"Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству", - подчеркнул глава ВАП.
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