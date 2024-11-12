"Запретил покупку ёлок" ― аким ЗКО назвал сумму новогодних расходов

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал, сколько средств планируется потратить из бюджета на новогодние декорации в городах региона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Каждый год наши дети, конечно, с нетерпением ждут новогодние ёлки. Мы на эти мероприятия по области в целом предусмотрели 28 миллионов тенге. Это на город Уральск и 12 районов. Я с прошлого года запретил покупку новых ёлок. У нас есть искусственная ёлка, которая до меня была закуплена для города. Мы ежегодно собираем её и после новогодних праздников аккуратно убираем до следующего года.

Таким образом, мы не каждый год тратим деньги на покупку ёлки. Все остальные деньги предусмотрены на мероприятия, в том числе и подарки. Мы понимаем, это бюджетные деньги, и стараемся не тратить их", - пояснил глава ЗКО.