Запрет проезда по трассам тяжёлым карьерным самосвалам обсуждают в Казахстане

Глава Минтраспорта РК Марат Карабаев сообщил, когда с дорог общего пользования уберут тяжёлые карьерные самосвалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Марат Карабаев сообщил, что министерство вводит ряд дополнительных мер, направленных на устранение коррупционных условий в работе инспекторов транспортного контроля и повышение эффективности контроля над перевесом.

"Если владельцы карьерных грузовиков соблюдали закон, тогда были бы правы. Но, они нарушают и дальше хотят нарушать. Поэтому не согласен с мнением, что государство наносит ущерб сборами за перевес. Этот бизнес, допуская сверхперегруз, наносит колоссальный ущерб бюджету. И делается это сознательно, в определенной мере – при попустительстве наших инспекторов. Посмотрите, как абсолютно новую дорогу в ЗКО разбили тяжелые самосвалы, которые участвуют в ее же строительстве", – сказал глава транспортного ведомства.

Министр сообщил, что для решения многолетней проблемы министерство в 2024 году начнёт установку видеокамер на всех въездах и выездах из городов, которые будут в автоматическом режиме выставлять штрафы за превышение веса. 220 камер планируется интегрировать с системой видеонаблюдения "Сергек".

Также глава Минтранспорта проинформировал, что прорабатываются механизмы выдачи официальных спецразрешений на перевозку тяжёлых неделимых грузов и ограничения движения самосвалов по дорогам.

"Везде в мире проезд карьерных грузовиков по автодорогам общего пользования запрещен. Казахстан, вероятно, единственная страна, где такое допускается. Мы хотели ввести запрет с 2023 года, но участники рынка попросили время, чтобы бизнес подготовился. Поэтому тяжелые карьерные грузовики уберем с казахстанских дорог в конце 2025 – начале 2026 года. Сейчас транспортные ассоциации должны говорить об этом предпринимателям", подчеркнул Марат Карабаев.

Он заключил также, что после того, как предложение министерства будет поддержано в правительстве и парламенте, будет введена норма, позволяющая перевозить грузы с перевесом до определенного предела при наличии специального разрешения, за которое перевозчики должны будут заплатить. Новшество предусматривает определение золотой середины между интересами бизнеса и государства, а также исключит коррупционные риски, имеющиеся на местах.