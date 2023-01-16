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Иллюстративное фото Сегодня, 21:22
172
Сегодня, 21:22
172
Фото: Иллюстративное фото

Запрет на вывоз валюты ввели в Кыргызстане

В Кыргызстане ввели запрет на вывоз наличной иностранной валюты. Решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Мера введена для обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов республики.

Нерезидентам и иностранным гражданам запрещается вывозить более пяти тысяч долларов наличными. Резидентам и гражданам КР - более 10 тысяч долларов. 

"В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов США на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, взимается платеж в размере 10 процентов от суммы, превышающей установленный лимит. Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности и Таможенной службе поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов США", — говорится в сообщении.

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#валюта #доллар #Кыргызстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:22
172
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