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Запрет на вывоз угля автотранспортом хотят продлить в Казахстане

Сегодня, 19:02
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Запрет на вывоз угля автотранспортом хотят продлить в Казахстане Сегодня, 19:02
Сегодня, 19:02
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Министерство промышленности и строительства РК планирует продлить действующий запрет на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона с 26 ноября сроком на шесть месяцев", - сообщили в министерстве.

Вывозить запретят уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701), а также лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).

Целесообразность установления запрета на вывоз угля автотранспортом с территории Казахстана рассмотрена и поддержана за заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК).

 

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