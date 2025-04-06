Министерство энергетики Казахстана представило на общественное обсуждение проект постановления, в котором предлагается продлить временный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа из страны, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту, опубликованному, на портале "Открытые НПА" , Казахстан планирует продлить действующий запрет на вывоз сжиженного газа на срок шесть месяцев, начиная с 14 мая 2025 года. Ограничение будет касаться транспортировки пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом за пределы страны.

Цель данного шага – обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка сжиженным газом. Принятие этого решения направлено на удовлетворение потребностей Казахстана и недопущение дефицита на внутреннем рынке.

Публичное обсуждение проекта постановления будет продолжаться до 21 апреля 2025 года. Как отмечают в ведомстве, принятие этой меры не приведет к негативным социально-экономическим или правовым последствиям для страны.