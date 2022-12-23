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eldala.kz Сегодня, 11:15
181
Сегодня, 11:15
181
Фото: eldala.kz

Запрет на вывоз скота в Казахстане продлили на полгода

В Казахстане ещё на шесть месяцев продлён запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "Параграф".

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", — говорится в документе.

Поправки вводятся в действие с января 2023 года.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
181
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