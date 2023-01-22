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Запрет на вывоз сельхозживотных ввели в Костанайской области
В Костанайской области временно запретили вывоз сельскохозяйственных животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qostanay.TV.
Как сообщили в управления ветеринарии акимата региона, с введением обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура Всемирной организацией здравоохранения животных, приостановлен официальный статус Костанайской области как зоны свободной от ящура без вакцинации.
"Для того, чтобы восстановить официальный статус Костанайской области уже как зоны свободной от ящура с вакцинацией, временно запрещен вывоз сельскохозяйственных животных с территории Костанайской области в юго-восточные области (Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области, области Жетысу и Абай, города Алматы и Шымкент)", — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что вывоз запрещен независимо от цели: продажа, откорм, разведение, убой.
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