Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства подписал приказ от 11 июня 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сахара", передаёт BaigeNews.

В срок до 31 августа 2024 года введен запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии с территории нашей страны, в том числе в государства-члены ЕАЭС.



Исключение составляет транзит сахара через Казахстан, а также его перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства ЕАЭС через территорию нашей страны.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.