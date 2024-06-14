Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
51Фото: yamdiet.com
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства подписал приказ от 11 июня 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сахара", передаёт BaigeNews.
В срок до 31 августа 2024 года введен запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии с территории нашей страны, в том числе в государства-члены ЕАЭС.
Исключение составляет транзит сахара через Казахстан, а также его перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства ЕАЭС через территорию нашей страны.
Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.
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