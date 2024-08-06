Запрет на вывоз из Казахстана бензина и нефтепродуктов планируют продлить

Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в проекте.