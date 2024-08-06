  • 6 Августа, 11:05
  • BAIGENEWS

Запрет на вывоз из Казахстана бензина и нефтепродуктов планируют продлить

Сегодня, 09:55
АВТОР
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Gettyimages.ru Peter Dazeley Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: Gettyimages.ru Peter Dazeley

Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в проекте.

Исключение составят:

  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
  • авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа 2024 года.

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