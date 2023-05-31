Запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Ещё на шесть месяцев планируют продлить запрет на вывоз из Казахстана автомобильным транспортом бензина и дизельного топлива. Соответствующий проект приказа министерства энергетики опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу полугодовой запрет планируют ввести на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Исключение составят смазочные масла, а также вывоз нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ.

Проект открыт для обсуждения до 13 июня 2023 года.