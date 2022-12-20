Запрет на вывоз бензина, дизтоплива и нефтепродуктов предлагают продлить в Казахстане

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Казахстане планируется продление запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

"Для недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке ГСМ планируется продление Совместного приказа министров энергетики, внутренних дел РК и председателя КНБ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", предусматривающего введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00)", - сообщили в Минэнерго.

Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и в случае вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ.

"Запрет вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики", - уточнили в ведомстве.

Совместный приказ опубликован на сайте министерства энергетики и доступен на портале "Открытые НПА" для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.