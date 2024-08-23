Запрет на ввоз российского сахара автотранспортом могут ввести в Казахстане
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Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в СЦК прокомментировал предложение экспертов запретить ввоз дешёвого российского сахара в Казахстан. Таким образом они рассчитывают поддержать отечественных производителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня цена российского сахара дешевле, производимого у нас в силу ряда причин. Учитывая это, мы рассматриваем вопрос (запрета на ввоз автотранспортом – Прим.ред.) для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов", - сказал Ербол Тасжуреков.
По его словам, вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании межведомственной комиссии.
"На ближайшей МВК информация будет подготовлена и вынесена на рассмотрение. В случае если этот вопрос будет поддержан всеми членами МВК, а это все заинтересованные отраслевые госорганы, то, конечно, решение будет принято", - заявил спикер.
При этом он провёл аналогию с пшеницей, по которой введён полный запрет на импорт на территории Казахстана из третьих стран и стран ЕАЭС.
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