Запрет на ввоз российского сахара автотранспортом могут ввести в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в СЦК прокомментировал предложение экспертов запретить ввоз дешёвого российского сахара в Казахстан. Таким образом они рассчитывают поддержать отечественных производителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня цена российского сахара дешевле, производимого у нас в силу ряда причин. Учитывая это, мы рассматриваем вопрос (запрета на ввоз автотранспортом – Прим.ред.) для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов", - сказал Ербол Тасжуреков.

По его словам, вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании межведомственной комиссии.

"На ближайшей МВК информация будет подготовлена и вынесена на рассмотрение. В случае если этот вопрос будет поддержан всеми членами МВК, а это все заинтересованные отраслевые госорганы, то, конечно, решение будет принято", - заявил спикер.

При этом он провёл аналогию с пшеницей, по которой введён полный запрет на импорт на территории Казахстана из третьих стран и стран ЕАЭС.