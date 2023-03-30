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Сегодня, 09:35
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209Фото: pixabay.com
Запрет на ввоз пшеницы автотранспортом планируют ввести в Казахстане
Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект приказа о запрете ввоза пшеницы автотранспортом на территорию страны сроком на шесть месяцев, передаёт BaigeNews.kz.
Данный проект 29 марта опубликован на портале Открытые НПА.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД ЕАЭС: 1001), за исключением семенной пшеницы (код ТН ВЭД ЕАЭС: 1001 11, 1001 91) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", - говорится в документе.
К слову, публичное обсуждение документа будет длиться до 5 апреля.
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