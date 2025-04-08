Запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане
Меры объяснили в Минсельхозе.
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Министр сельского хозяйства РК подписал приказ о введении запрета на ввоз свежих куриных яиц на территорию республики сроком на шесть месяцев, передаёт BaigeNews.kz.
Яйца запрещено ввозить всеми видами транспорта из третьих стран и стран Евразийского экономического союза.
Запрет не распространяется в отношении транзита яиц через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства.
"Временный запрет на импорт пищевого яйца введён в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. В это время отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий", - пояснили в Минсельхозе.
Также в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду объемы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.
Приказ вступит в силу с 9 апреля.
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