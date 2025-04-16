Законодательный запрет на продажу вейпов в Казахстане уже вступил в силу и активно применяется на практике. Об этом заявил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов. По его словам, уже установлено более 100 случаев привлечения к ответственности, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы видим, что идет реализация через маркетплейсы, Telegram-каналы. Сейчас активно работаем с этими площадками по выявлению незаконных действий. Это не только работа МВД, но и других уполномоченных органов. Призываю всех граждан сообщать о подобных фактах – каждый случай будет тщательно расследован", – подчеркнул он.

По словам Адилова, продажа вейпов, несмотря на запрет, продолжается нелегально.

"Запретный плод сладок – стараются именно эту продукцию любыми незаконными путями реализовывать. Но мы очень плотно над этим вопросом работаем – подключены не только профилактические службы, но и подразделения криминальной полиции и по раскрытию киберпреступлений", – сказал вице-министр.

Санжар Адилов отметил, что вейпы представляют серьезную угрозу здоровью, особенно для подростков. В рамках борьбы с их оборотом МВД сотрудничает с депутатами Мажилиса, с которыми в ближайшее время состоится рабочая встреча.