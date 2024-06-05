Запрет на рекламу букмекеров приняли в Мажилисе

Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", передает BaigeNews.kz.

Блогерам и инфлюенсерам наряду с остальными казахстанцами запретят рекламировать букмекеров и онлайн-казино. За это следует штраф от 200 тысяч тенге, сообщил депутат Елнур Бейсенбаев,

"Сегодня мы принимаем очень важный законопроект, который напрямую повлияет на наше общество. На Национальном курултае в Атырау Президент назвал лудоманию одним из главных социальных зол XXI века. По поручению главы государства принят комплексный план по борьбе с лудоманией", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Согласно поправкам повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет.

"Максимально ограничена реклама букмекерских контор и казино. Здесь бы хотел предупредить блогеров, инфльюенсеров социальных сетей, что рекламировать и продвигать букмекерские конторы теперь незаконно. Предусмотрены штрафы от 200 тысяч тенге. Установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до 2-х лет", - резюмировал мажилисмен.

Кроме того, законопроект предусматривает такие изменения в законодательстве, как:

- запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр;

- ограничение рекламы букмекерских контор и казино;

- полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии, и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь может грозить уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет.